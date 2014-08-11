Плата за проезд для 12-тонников может вырасти на 23 копейки за 1 км

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Размер платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам может вырасти с 3,5 до 3,73 рублей за один километр, соответствующий проект постановления правительства России размещен на едином портале правовой информации.

В пояснительной записки к документу сказано, что размер платы, взимаемый в счет возмещения вреда дорогам 12-тонниками, должен быть в соответствии с изменением индекса портебительских цен за прошлый год.

Согласно проекту, закон вступит в силу с декабря 2014 года.