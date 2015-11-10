За невключение поворотников хотят штрафовать на 10 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

За дорожные маневры без включения поворотников могут ввести штрафы в 10 тысяч рублей. В Госдуме предложили включить этот пункт в категорию "опасное вождение".

Первый зампред думского комитета по транспорту Михаил Брячак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что действующий штраф в размере 500 рублей не работает.

"Это один из элементов проявления агрессивной езды, которая очень часто приводит к трагическим последствиям. Невключаемый поворотник – проявление пренебрежения ко всем участникам движения, равно как и "шашечки", и экстренное торможение. Действующий штраф в 500 рублей, к сожалению, не работает", – пояснил он.

Депутат добавил, что неоднократное нарушение ПДД в категории "опасное вождение" будет отягчающим обстоятельством в случае ДТП.

"ДТП, в котором оказался участник движения, раннее проявлявший элементы агрессивной езды, получает отягчающие обстоятельства", – добавил он.

По словам депутата, фиксировать такие нарушения должны фото- и видеокамеры на дорогах.

Напомним, термин "опасное вождение" предложили ввести в МВД. Он подразумевает невыполнение требований уступить дорогу при перестроении, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону и так далее.

Ранее столичное управление ГИБДД предложило запретить заниматься пассажирскими перевозками водителям, которые совершили более 10 нарушений ПДД или стали виновниками двух ДТП.