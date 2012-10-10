Мосгордума не разрешила микроавтобусам ездить по выделенным полосам

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы отозвали законопроект, в котором предлагается разрешить микроавтобусам ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта.

Как сообщила депутат Инна Святенко, в проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагалось пустить на выделенные полосы автомобили категории D. К этой категории относится транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий более восьми сидячих мест помимо кресла водителя.

Такая мера, по мнению автора законопроекта, должна снизить нагрузку на остальные полосы движения и благоприятно отразиться на транспортной обстановке, сообщает пресс-центр Мосгордумы.

Данный проект рассматривался на заседании комиссии по безопасности, и депутаты усомнились в проработанности документа. Они считают, что после принятия закона ситуация на дорогах может ухудшиться.

По мнению комиссии, есть вероятность того, что вместо небольших автомобилей люди будут покупать восьмиместные для того, чтобы пользоваться выделенной полосой. Кроме того, в столице более 40 тысяч автомобилей категории D, причем в нее входят не только микроавтобусы, но и лимузины и полноразмерные внедорожники.

Члены комиссии предложили дать на законопроект отрицательный отзыв, и в итоге депутаты поддержали это решение.

Напомним, в сентября ГИБДД столицы и Мосгортранс разрешили ездить по выделенным полосам города байкерам. Это было решено сделать в качестве эксперимента.