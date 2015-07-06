Кражу велосипедов предложили считать угоном

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Кражу велосипедов могут приравнять к угону. В этом случае преступникам будет грозить штраф до 120 тысяч, исправительные работы или лишение свободы до 5 лет. Такой законопроект внес в Госдуму депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

В документе предлагается дополнить статью "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели его хищения" словами "в том числе велосипедом".

Сейчас в случае пропажи автомобиля, пока не зафиксирован факт кражи, это считается угоном. Если же автомобиль через некоторое время находят у кого-то, это квалифицируется уже как кража.

В эфире радиостанции "Москва FM" Петров рассказал, что эта мера будет особенно актуальна для небольших городов.

"Сейчас это 158-я статья Уголовного кодекс "Кража". Она карается штрафом или лишением свободы преступника сроком до 2 лет. По велосипедам таких наказаний не бывает, разве что за системные или массовые угоны. Эта мера будет особенно актуальна для небольших городов, в которых ездят на велосипедах последние 30 лет", - сказал он.

Как пишут "Известия", количество краж велосипедов ежегодно увеличивается на 20 процентов, и ужесточение ответственности, по мнению депутатов, позволит сократить число преступлений.

Отметим, в начале июля в Москве открылась первая городская велополоса на участке Бульварного кольца от Никитского до Чистопрудного бульвара. Общая протяженность полосы составляет около 9 километров, прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей.

Парковаться на велополосе запрещено. За остановку и стоянку на ней нарушитель заплатит штраф в 2500 рублей.