Танцы, пытки и "железная маска": самые известные тюрьмы мира

50 лет назад была закрыта легендарная американская тюрьма для особо опасных преступников – Алькатрас. Сейчас бывший военный форт и сверхзащищенное учреждение является музеем. M24.ru вспоминает самые известные исправительные учреждения мира, названия которых наводят ужас на преступников.

Начнем с древнейшей из сохранившихся тюрем – лондонского Тауэра. Эта легендарная крепость была основана в 1078 году, возможно, самим Вильгельмом Завоевателем. Первый узник был заточен в стенах Тауэра в 1190 году. В разные годы в крепости содержались французский король Иоанн II, жена короля Англии Генриха VIII Анна Болейн, будущая королева Елизавета I, автор "Утопии" гуманист Томас Мор, основатель Пенсильвании Уильям Пенн, заговорщик Гай Фокс и сподвижник Гитлера Рудольф Гесс. На Тауэрском холме неподалеку от тюрьмы приводили в исполнение смертные приговоры, а тела хоронили под крепостной часовней.

На территории крепости находились королевский зверинец и монетный двор. С XIX века Тауэр использовался как арсенал, однако исключение делалось в годы мировых войн, когда в нем содержались военнопленные. Сейчас Тауэр – музей, сокровищница и одна из королевских резиденций.

Вторая знаменитейшая крепость-тюрьма – французская Бастилия. В ее стенах побывали многие знаменитости XVIII века – Вольтер, маркиз де Сад, Алессандро Калиостро, а веком ранее - "человек в железной маске" – таинственный узник, личность которого так и не была разгадана.

С взятия крепости 14 июля 1789 года началась Великая французская революция. Само название мрачной обители вызывало у парижан такую ненависть, что она была разрушена до основания, а на ее месте установили табличку с надписью "Отныне здесь танцуют". Сейчас на месте тюрьмы находится площадь Бастилии, в центре которой – Июльская колонна, а 14 июля – День взятия Бастилии – национальный праздник во Франции.

На территории Нового Света самой громкой славой пользуется Алькатрас – остров-крепость в Калифорнии. Алькатрас был построен как форт, однако известность получил как исправительное учреждение. Сначала форт стал военной тюрьмой, а в начале XX века в нее перевели гражданских заключенных. В 1930-е годы тюрьма была переведена в ведение Минюста США, и вскоре Алькатрас получил свою печальную славу: из этой суперзащищенной крепости было невозможно совершить побег. Безопасность обеспечивали ледяные воды залива, а также строгие порядки и усиленные меры защиты.

Самыми известными узниками Алькатраса были мафиози Аль Капоне и "Враг общества №1" Джордж "Пулемет". В 1973 году, спустя 10 лет после закрытия тюрьмы, Алькатрас был открыт для туристов и с тех пор остается одной из самых посещаемых достопримечательностей США.

Неприступная островная крепость нашла отражение в 21 фильме, в том числе в таких знаменитых, как "Любитель птиц из Алькатраса" с Бертом Ланкастером, "Побег из Алькатраса" с Клинтом Иствудом, "Скала" с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Алькатрас упоминается также в нескольких книгах и 11 играх.

Печальной славой пользуется тюрьма в заливе Гуантанамо. Формально эта территория не принадлежит США, но находится в собственности на правах бессрочного пользования. Большинство заключенных тюрьмы – граждане Саудовской Аравии, Афганистана и Йемена, которые находятся там без предъявления обвинений. Международная общественность не раз обращала внимание на пытки, плохие условия содержания и издевательства над заключенными.

У Ирака есть свой аналог Гуантанамо – тюрьма Абу-Грейб. Во времена Саддама Хусейна в ней пытали и казнили арестованных, а после свержения режима диктатора стало известно об издевательствах над заключенными со стороны американских военнослужащих. Мировую огласку пытки в Абу-Грейб получили после сюжета, показанного каналом CBS. Самое строгое наказание, которое понесли надсмотрщики за избиение пленных, – 10 лет заключения.

Из пустыни – в леса. Среди всех российских тюрем особняком стоят две: "Черный дельфин" и "Белый лебедь" – неофициальные названия колоний особого режима для пожизненного заключения. В них отбывают срок террористы, участники бандформирований, серийные убийцы, насильники, каннибалы и маньяки.

Между блоками заключенных перемещают с завязанными глазами и связанными руками. Есть мнение, что сбежать из "Белого лебедя" невозможно – ни одной удачной попытки так и не было совершено.

Самой известной тюрьмой Москвы может смело считаться Таганская тюрьма - легендарная "Таганка". Узилище было сооружено в 1804 году по указу Александра I и более 150 лет было "вторым домом" для криминальных элементов. И не только для них - в "Таганке" сидели и видные революционеры Бауман и Луначарский. Здесь же была написана песня "Смело, товарищи, в ногу", автор которой, революционер Леонид Радин, сидел тогда в одиночной камере. Перед заключенными "Таганки" выступал знаменитый тенор Федор Шаляпин.

В 1958 году тюрьму снесли, но память о ней осталась в известной песне: "Таганка, все ночи, полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант, Погибли юность и талант в твоих стенах..."

И напоследок – об исправительных учреждениях, которые сложно назвать обычной тюрьмой. Так, в норвежском Хальдене на 30 гектарах раскинулся комплекс без решеток на окнах, наручников и оружия у охранников, с кулинарными курсами и звукозаписывающей студией. Единственное, что удерживает узников, – шестиметровая стена.

Удивительные методы исправления используют на Филиппинах – в тюрьме Себу заключенные танцуют. По мнению руководства, это лучший способ вернуть человека на путь истинный.

А самая маленькая тюрьма в мире находится на острове Сарк в проливе Ла-Манш. Сидеть в ней одновременно могут не больше двух человек, и то на один день. Правда, население острова составляет всего 600 подданных британской короны.

