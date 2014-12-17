Интеллектуальные игры организуют в парке искусств МУЗЕОН

Фото: M24.ru

Со 2 по 7 января в парке искусств МУЗЕОН организуют детский квест с загадками. Участники получат карту с головоломками и будут искать клад.

Также юные посетители парка смогут сыграть в интеллектуальный хоккей, посчитать зайцев Деда Мазая, погулять задом наперед, найти человека-ежа, поиграть в прятки среди монументов и притвориться индейцами.

В ходе игры дети узнают много интересного о МУЗЕОНе и скульптурах, которые в нем находятся.

Принять участие в квесте приглашают мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

Сбор участников у кафе "Шардам". Квест бесплатный. Необходима регистрация.