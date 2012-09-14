Задержан москвич, производивший наркотики в квартире соседа

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители задержали 26-летнего москвича, оборудовавшего подпольную лабораторию по производству синтетических наркотических веществ в квартире своего соседа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленник был задержан рядом с домом по Юрловскому переулку. Во время досмотра правоохранители нашли у молодого человека 39 граммов амфетамина и канистру с 3,5 литрами амфетаминосодержащей жидкости. Также из квартиры изъято оборудование и подручные материалы для производства наркотических веществ.

Установлено, что заказы на производство наркотиков мужчина получал по телефону. Полицейские проверяют, имел ли наркоторговец сообщников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.