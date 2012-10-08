ГИБДД подвела итоги рейда "Нетрезвый водитель" с 4 по 7 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

За период с 4 по 7 октября сотрудниками ГИБДД был проведен рейд "Нетрезвый водитель", целью которого было выявление и профилактика управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

По итогам мероприятия были задержаны 596 человек, из которых 265 отказались от проведения медицинского освидетельствования. Также полицейские арестовали троих подозреваемых в мошенничестве, грабеже и незаконном пересечении Государственной границы России. Во время рейда один из задержанных ударил полицейского и попытался бежать.

Рейды "Нетрезвый водитель" проводятся в связи с резонансной аварией на Минской улице 22 сентября, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил семерых человек, из которых пятеро были детьми.