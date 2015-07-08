На 15 столичных водителей заведут уголовные дела за повторное пьяное вождение

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичная Госавтоинспекция с 1 по 6 июля выявила в городе 15 водителей, повторно севших за руль пьяными, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы были переданы в органы дознания для возбуждения уголовных дел по статье " Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Напомним, с 1 июля вступили в силу изменения в правила дорожного движения и Уголовный Кодекс РФ. Они направлены на повышение безопасности участников дорожного движения. Так, уголовным преступлением станет повторное управление машиной в нетрезвом виде или второй и последующий отказ от медосвидетельствования.

Статья предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет.

Первые уголовные дела были заведены в Иркутской области и Кабардино-Балкарии. Добавим, что уголовная ответственность наступает для тех, кто повторно нарушил запрет на употребление алкоголя в течение года после окончания предыдущего наказания.