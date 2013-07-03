Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 12:45

Происшествия

110 мигрантов задержаны в Зеленограде в ходе спецоперации

ФотО: ИТАР-ТАСС

30 июня и 1 июля сотрудники полиции совместно с прокуратурой и ФМС провели в Зеленограде рейд "Нелегальный мигрант", в ходе которого были задержаны 110 иностранных работников.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, были проверены строящиеся дома 20-го микрорайона округа и арендуемые площадки бывшего завода.

В ходе рейда были задержаны 110 иностранцев, которые были доставлены в отделение полиции для удостоверения личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.

На пятерых иностранцев были составлены административные протоколы по статье "Нарушение правил въезда на территорию России". Устанавливаются организаторы незаконной миграции.

