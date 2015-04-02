12 зданий сменят подсветку в рамках акции "Зажги синий"

"Утро": Москва примет участие в международной акции "Зажги синим"

В четверг, 2 апреля, 12 зданий в центре столицы сменят подсветку в рамках международной акции "Зажги синим", сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Во Всемирный день распространения информации об аутизме станут синими дома на Тверской улице (№6, 7, 8, 18) и Новом Арбате (№6, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26). В том числе свою подсветку изменят здания Центрального телеграфа, издательства "Известия", дома-книжки на Новом Арбате и жилые высотки напротив.

Напомним, акция "Зажги синим" была придумана крупнейшей американской организацией Autism Speaks, которую основали в 2005 году бабушка и дедушка ребенка, страдающего аутизмом.

Сейчас организация является одним из основных спонсоров научных исследований в области аутизма, а также представителем прав людей с аутизмом и их семей.

По данным этой организации, в мире порядка 70 миллионов людей страдают этим заболеванием, в среднем каждый сотый ребенок страдает аутизмом.

Россия впервые приняла участие в акции два года назад. Тогда многие сооружения "окрасились" в синий цвет, а на фасад здания РИА Новостей даже была выведена проекция кусочков паззлов – одного из символов заболевания.