Молодежный парламент Москвы отмечает 10-летний юбилей

В Мосгордуме обсудили итоги развития молодежного парламентаризма

Молодежный парламент в течение 10 лет помогает москвичам подниматься вверх по карьерной лестнице, заявил председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"На сегодняшний день люди, которые проходят школу молодежного парламента занимают очень серьезные должности, причем как федерального уровня, так и муниципального. Если мы возьмем московскую систему органов управления, то наши выпускники сейчас возглавляют муниципальные округа, работают в структурах префектур, управ, в городских департаментах. Это очень серьезная школа подготовки кадров. Очень важно готовить кадры, потому что всегда нужно думать о том кто придет тебе на смену", – сказал Кирилл Щитов.

Глава комиссии объявил онлайн-эстафету "Япарламентарий". "Кто причастен к парламентаризму, может поддержать эстафету, сделав селфи с хештегом #япарламентарий", – уточнил депутат. В эстафете смогут поучаствовать как действующие члены молодежных палат, так и те, кто только начал свою карьеру в молодежном парламенте.

Тем временем глава молодежной палаты при Мосгордуме Владимир Мохте заявил, что в своей работе члены палаты будут уделять активное внимание координации и сотрудничеству с общественными организациями и объединениями. "Мы хотим учитывать интересы и желания всех молодежных организаций", – сказал он.

В свою очередь депутат молодежной палаты при Мосгордуме Игорь Кожелин отметил, что уникальная система стажировки в правительстве Москвы позволяет молодым парламентариям познакомиться с работой органов власти города и впоследствии построить там успешную карьеру.

С этого года для членов молодежных палат районов зарезервирована квота на участие в программе стажировок Правительства Москвы. Это даст им существенные преимущества перед другими конкурсантами, подавшими заявки. Сейчас в Правительстве 80 стажеров из числа молодых парламентариев.

Система молодежного парламентаризма в Москве набирает обороты – сейчас это больше двух тысяч человек в 146 районных палатах. Принимать участие в проекте может любой москвич от 18 до 30 лет с постоянной пропиской в столице. Для этого необходимо представить актуальный городской проект, который будет полезен москвичам.