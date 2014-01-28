Актриса Малого театра Людмила Полякова отмечает юбилей

Людмила Полякова. Фото: Николай Антипов

Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Людмила Полякова 28 января отмечает юбилей. В свой день рождения Людмила Петровна выйдет на сцену в рамках показа спектакля "Дети солнца" по произведению Максима Горького.

В Малом театре, в котором Полякова работает вот уже более 20 лет, праздничные мероприятия в честь юбилея актрисы состоятся 8 февраля. В этот день Людмила Петровна сыграет роль Арины Ивановны Ванюшиной в драме Сергея Найденова "Дети Ванюшина".

"Актерский дуэт Людмилы Поляковой и Бориса Невзорова в этой постановке в декабре 2013 года получил Золотой диплом XI Международного театрального форума "Золотой Витязь" в рамках IV Славянского форума искусств. – отметили в Малом театре. - После спектакля на сцену выйдет труппа театра, коллеги и друзья актрисы, которые поздравят Людмилу Петровну с юбилеем".

Людмила Полякова окончила театральное училище имени Щепкина в 1964 году. Перед тем, как попасть в Малый театр, успела поработать в четырех театрах Москвы. В частности, семнадцать лет Полякова трудилась в Московском драматическом театре имени Станиславского.

На сцене Малого театра Людмила Петровна блистает без малого 24 года. В ее послужном списке роли Простаковой (спектакль "Недоросль" по Фонвизину), Москалевой ("Дядюшкин сон" по Достоевскому), царицы Марфы ("Царь Борис" по Алексею Толстому), Чебоксаровой ("Бешеные деньги" по Островскому), Анны Андреевны ("Ревизор" по Гоголю).

Талант Людмилы Поляковой востребован в кино и сериалах. Зрителям актриса знакома по фильмам "Восхождение", "Агония", "Прощание с Матерой", "Комиссар", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Бумер", "Каникулы строго режима". Среди наиболее ярких сериальных работ Поляковой – роли в "Самозванцах", "Докторе Живаго", "Есенине", "Тяжелом песке".