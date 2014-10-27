"Я хотел быть первым артистом в мире": Николаю Караченцову исполнилось 70 лет

Николай Караченцов. Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В понедельник, 27 октября, актеру театра и кино Николаю Караченцову исполняется 70 лет. Телезрителям артист знаком по ролям в картинах "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Трест, который лопнул", "Ловушка для одинокого мужчины".

Николай Петрович родился в Москве, в 1967 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был зачислен в труппу Ленкома. На сцене этого театра Караченцов блистал, исполняя роли в спектаклях "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Оптимистическая трагедия", "Школа для эмигрантов", "Шут Балакирев".

Наибольшую популярность артисту принесла роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Спектакль до сих пор есть в репертуаре Ленкома, но играют его уже без участия Караченцова.

Добавим, что в кино Николай Караченцов дебютировал в 1967 году. В числе последних киноработ актера – "Петербургские тайны", "Тайны дворцовых переворотов", сериал "Идеальная пара".

В феврале 2005 года актер попал в серьезную автокатастрофу, находясь за рулем своей иномарки. В результате Караченцов получил черепно-мозговую травму и частично потерял способность говорить. После длительной реабилитации к Николаю Караченцеву частично вернулась речь. Как актер отметил в одном из интервью, в борьбе с недугом ему помогает зрительская любовь.