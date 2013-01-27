Михаил Барышников. Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 27 января, одному из блистательных российских артистов балета и балетмейстеру Михаилу Барышникову исполняется 65 лет.

Барышников родился в Латвии в семье советского офицера. Его жизнь в балете началась с Рижского хореографического училища, после было Ленинградское хореографическое училище.

С 1964 года Барышников начал танцевать в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова. В 1974 году, оказавшись в составе труппы Большого театра в Канаде, он принимает приглашение вступить в труппу Американского театра балета и остается в США.

С 1990 по 2002 год артист возглавлял труппу "Проект белый дуб", с 2005-го является художественным руководителем "Центра искусств имени Михаила Барышникова".

Любопытно, что артис является владельцем знаменитого ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке. Его он открывал совместно с Иосифом Бродским.

У Барышникова четверо детей: дочь от актрисы Джессики Лэнг и еще две девочки и мальчик от нынешней жены балерины Лизы Райнхарт.

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