Композитор Родион Щедрин отмечает 80-летний юбилей

Родион Щедрин. Фото: ИТАР-ТАСС

Композитор Родион Щедрин 16 декабря празднует 80-летний юбилей.

Щедрина поздравил мэр Москвы Сергей Собянин."Выдающийся композитор, пианист и педагог, Вы внесли большой и яркий вклад в развитие российской и мировой культуры. Созданные Вами сочинения с успехом исполняются ведущими оркестрами на всех континентах, а фильмы, где звучит Ваша вдохновенная музыка, стали классикой нашего кинематографа", – сказал он.

А президент России Владимир Путин наградил композитора орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. "За большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Щедрина Родиона Константиновича – композитора, члена Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России", город Москва", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Родион Щедрин родился в Москве в семье выпускника Московской консерватории, композитора и педагога Константина Михайловича Щедрина и экономиста Конкордии Ивановны Щедриной. Первым учителем музыки Родиона Щедрина стал его отец. В 1941 году он начал учиться в Центральной музыкальной школе-десятилетке при Московской консерватории. Позже продолжил обучение в Московском хоровом училище (1944—1950). В 1950—1955 годах учился в МГК имени П. И. Чайковского, которую с отличием окончил по двум специальностям: композиция и фортепиано. В 1959 году там же окончил аспирантуру. С 1965 по 1969 год Родион Щедрин работал преподавателем Московской консерватории.

Щедрин – автор балетов "Кармен сюита", "Конек Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", опер "Не только любовь", "Лолита", "Мертвые души", Пятого концерта для фортепиано с оркестром, концертной пьесы "Чайковский этюд" и многих других произведений. Композитор написал музыку к кинофильмам "Высота", "Коммунист", "Нормандия – Неман", "Анна Каренина" и "Сюжет для небольшого рассказа".

Родион Щедрин является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской, Государственной премии СССР и Государственной премии России.

Женат на известной балерине Майе Плисецкой.