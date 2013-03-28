В апреле в Москве откроется 155 ярмарок выходного дня

155 ярмарок выходного дня заработают в Москве в апреле

В апреле в Москве заработают 155 ярмарок выходного дня. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Также в течение года в столице пройдет 125 региональных ярмарок. Под них в городе выделено 17 площадок. Там можно будет купить экологически чистые продукты по цене ниже средней по Москве.

Отметим, что с каждым годом в столице становится все больше ярмарок на любой вкус. Так, в новогоднее время в столице действовала 101 ярмарка, самыми яркими из которых стали Страсбургская - на Манежной площади и "Рождественская деревня" - на ВВЦ.

Там можно было приобрести елочные и столовые украшения, текстильные изделия, посуду, игрушки, сладости и глинтвейн, а развлечься, кроме покупок, можно было на мастер-классах.