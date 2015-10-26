Москвичи определят количество ярмарок выходного дня

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Москвичи решат нужны ли городу дополнительные ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин". Новые ярмарки будут открыты в следующем году.

В ходе голосования жители столицы смогут высказаться за или против увеличения количества ярмарок в своем округе, выбрать вариант "затрудняюсь с ответом" или оставить решение вопроса на усмотрение специалистов.

Ярмарки выходного дня

Сейчас в Москве работает 109 ярмарок выходного дня с 4 тысячами торговых мест. Адреса ярмарок доступны на Портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru в разделе "Торговля".

Ярмарки выходного дня проводятся в пятницу, субботу и воскресенье, с 8 утра до 8 вечера. Такой график выбрали сами москвичи голосованием в проекте "Активный гражданин". Они есть в каждом административном округе, в том числе в ТиНАО.

На ярмарках, как правило, продается сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, произведенные на территории государств - членов Таможенного союза.

Кроме того, с этого года половина торговых мест на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию.

Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. У физлиц также появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и привлекать своих близких родственников.