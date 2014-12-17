Прямая трансляция выступления рождественского хора на ярмарке "Seasons of Life"

20 и 21 декабря в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная рождественская ярмарка журнала "Seasons of Life". Здесь можно будет купить дизайнерские подарки, выбрать елку и игрушки, посмотреть детские спектакли и сделать доброе дело. Кроме того, на ярмарке состоится выступление хора. В кованой беседке прозвучат европейские и русские рождественские мелодии.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.00.
- Когда: 21 декабря
- Кто: журнал "Seasons of Life"
- Что: выступление хора на рождественской ярмарке
- Кому смотреть: кому не хватает тепла и уюта зимой