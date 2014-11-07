Воскресенье от m24.ru и 2do2go: волынки, ночь Мастера и Маргариты и Грета Гарбо

II–й Международный фестиваль WoolArtFest, фестиваль "Волынки мира", лекция "Фильмы Греты Гарбо", а также экскурсия "Ночь с Мастером и Маргаритой" и фестиваль творчества MOН-design market. Сетевое издание M24.ru и 2do2go.ru сделали подборку интересных событий воскресенья, 9 ноября.

Учимся вязать и валять из шерсти

II–й Международный фестиваль WoolArtFest

В Москве пройдет II-й Международный фестиваль WoolArtFest. Это самое интересное событие для тех, кто увлекается вязанием, валянием войлочных игрушек и другими схожими хобби. Гостей фестиваля ждет разнообразная программа: выступления коллективов, дефиле, мастер-классы, мастер-шоу, презентации, галерея авторских работ, конкурсы, благотворительные акции и розыгрыши призов. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Когда: 11:00 11:00 Где: торгово-выставочный комплекс "Тишинка" – Тишинская площадь, 1, стр. 1 Стоимость: от 200 рублей



Фото: M24.ru

Слушаем волынку

Фестиваль "Волынки мира"

В одном из столичных клубов пройдет фестиваль под названием "Волынки мира", который подарит всем присутствующим мощный заряд позитива и отличного настроения. Музыкальное мероприятие соберет талантливых музыкантов из Шотландии, Ирландии, Англии, Франции, Германии, Грузии, Беларуси, Сербии, Болгарии и других стран мира.

Когда: 18:00 18:00 Где: клуб "Вермель" – Раушская наб., 4 Сколько: от 450 рублей



Фото: M24.ru

Узнаем новое о творчестве Греты Гарбо

Лекция "Фильмы Греты Гарбо"

Грета Гарбо блистала в Голливуде всего 15 лет, не оставив после себя ни развернутых интервью, ни мемуаров, но лишь несколько великолепных фильмов и ворох пересудов. Какую тайну она скрывала и почему кинообразы ее героинь до сих пор оказывают гипнотическое впечатление на зрителей? Об этом слушатели узнают на предстоящей лекции.

Когда: 18:00 18:00 Где: "Пунктум" – ул.Тверская, 12, стр. 2 Сколько: от 400 рублей



Грета Гарбо

Гуляем по ночной Москве

Экскурсия "Ночь с Мастером и Маргаритой"

Михаил Булгаков вряд ли думал, что его роман "Мастер и Маргарита" станет одним из величайших произведений мировой литературы и будет переведен на десятки языков. Не ведал он и о том, что читатели будут шаг за шагом исследовать описанную в романе Москву, искать особняк Маргариты и домик Мастера. Именно этим и займутся участники экскурсии "Ночь с Мастером и Маргаритой".

Когда: 01:00 01:00 Где: Памятник Маяковскому (Триумфальная площадь) – Триумфальная площадь Сколько: 550 рублей



Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". Фото: ТАСС

Учимся делать украшения

Фестиваль творчества MOН-design market

В выходные в Москве пройдет фестиваль творчества MOН-design market. Специальный гость мероприятия – талантливый декоратор и дизайнер Елена Теплицкая. На ярмарке будут представлены работы самых известных российских дизайнеров: одежда, органическая косметика, аксессуары и сувениры для интерьера дома.

Когда: 14:00 14:00 Где: улица Ленинградский проспект, 31а, строение 1 Сколько: Бесплатно

