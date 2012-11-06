Форма поиска по сайту

06 ноября 2012, 19:00

Культура

В новогодние праздники в Москве пройдет Страсбургская ярмарка

Фото: ИТАР-ТАСС

C 24 декабря 2012 года по 7 января 2013 года на Манежной площади состоится Рождественская Страсбургская ярмарка – старейшая в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

Мероприятие направлено на укрепление торгово-экономического сотрудничества между Россией и Европой, расширение туристического обмена и улучшение имиджа Москвы и России за рубежом.
На ярмарке можно будет приобрести рождественскую продукцию ручной работы: ёлочные и столовые украшения, текстильные изделия, посуду, игрушки и сладости.

Также для посетителей будут работать мастер-классы и анимационная зона. Дух праздника передаст рождественская ель, украшения из лапника и праздничная иллюминация; венчать ярмарку будет "звездное небо".

Торжественное открытие запланировано на 23 декабря, в нем примет участие мэр Страсбурга Ролан Рис. На проведение ярмарки из бюджета Центрального административного округа выделено 12 миллионов рублей.

