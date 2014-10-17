Руководителя столичного учреждения задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Оперативники задержали руководителя государственного бюджетного учреждения (ГБУ) по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

С жалобой в полицию обратился представитель одной из компаний, занимающихся благоустройством дворов. Мужчина рассказал, что глава ГБУ отказался перечислять его фирме деньги за выполненную работу и требовал вознаграждение в 3 миллиона рублей.

16 октября подозреваемый в коррупции чиновник был задержан стражами правопорядка в своем рабочем кабинете на Мичуринском проспекте. По данному факту будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее на юго-западе Москвы по подозрению во взятке оперативники задержали главного инспектора столичного управления Росреестра.

С заявлением в полицию обратился представитель одного из столичных жилищно-строительных кооперативов. По его словам, чиновник потребовал у него 1,2 миллиона рублей, обещая прекратить проверки в отношении ЖСК и не принимать никаких административных мер.

Подозреваемого задержали при получении взятки на встрече, проходившей под контролем оперативников. По данному факту принято процессуальное решение, все материалы переданы в следственные органы.