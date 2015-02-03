Трое сотрудников инспекции жилищного надзора задержаны за взяточничество

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Столичные правоохранители задержали троих сотрудников одной из городских инспекций жилищного надзора по подозрению в получении взятки. Злоумышленники предлагали свое покровительство руководителю ГУП ДЕЗ одного из районов Москвы, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ноябре прошлого года подозреваемые предложили главе ДЕЗ не привлекать его организацию и должностных лиц к ответственности по результатам проверок. Свои услуги злоумышленники оценили в 120 тысяч рублей.

28 января в ходе получения взятки был задержан один из подозреваемых, а затем в руках правосудия оказались и его подельники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Задержанные содержатся под стражей.

Отметим, что сотрудники жилищной инспекции "не дотянули" до среднего размера столичной взятки. Он равен примерно 327 тысячам рублей. Средняя московская взятка примерно в 2,5 раза больше среднероссийской, размер которой составляет 139 тысяч рублей.

Напомним, размер самой крупной взятки в России составил 15 миллионов долларов. По данным следствия, расследуя уголовное дело о рейдерском захвате одного из столичных предприятий, бывший следователь СКР Андрей Гривцов потребовал 15 миллионов долларов у главы компании "Росэнергомаш", угрожая в противном случае привлечь его к ответственности.

Роль пособника исполнил бывший сотрудник полиции Сергей Хацернов. Позже суд оправдал фигурантов дела, но в ноябре 2012 года прокуратура потребовала отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение, но Гривцов снова был оправдан. В настоящее время жалоба прокуратуры на приговор Гривцову находится на рассмотрении суда.