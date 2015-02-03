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Происшествия

03 февраля 2015, 12:44

Трое сотрудников инспекции жилищного надзора задержаны за взяточничество

взяточничество криминал задержания

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичные правоохранители задержали троих сотрудников одной из городских инспекций жилищного надзора по подозрению в получении взятки. Злоумышленники предлагали свое покровительство руководителю ГУП ДЕЗ одного из районов Москвы, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ноябре прошлого года подозреваемые предложили главе ДЕЗ не привлекать его организацию и должностных лиц к ответственности по результатам проверок. Свои услуги злоумышленники оценили в 120 тысяч рублей.

28 января в ходе получения взятки был задержан один из подозреваемых, а затем в руках правосудия оказались и его подельники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Задержанные содержатся под стражей.

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Отметим, что сотрудники жилищной инспекции "не дотянули" до среднего размера столичной взятки. Он равен примерно 327 тысячам рублей. Средняя московская взятка примерно в 2,5 раза больше среднероссийской, размер которой составляет 139 тысяч рублей.

Напомним, размер самой крупной взятки в России составил 15 миллионов долларов. По данным следствия, расследуя уголовное дело о рейдерском захвате одного из столичных предприятий, бывший следователь СКР Андрей Гривцов потребовал 15 миллионов долларов у главы компании "Росэнергомаш", угрожая в противном случае привлечь его к ответственности.

Роль пособника исполнил бывший сотрудник полиции Сергей Хацернов. Позже суд оправдал фигурантов дела, но в ноябре 2012 года прокуратура потребовала отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение, но Гривцов снова был оправдан. В настоящее время жалоба прокуратуры на приговор Гривцову находится на рассмотрении суда.

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