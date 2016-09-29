Стиральные машины Samsung начали взрываться вслед за телефонами

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пользователи стиральных машин Samsung начали жаловаться на то, что аппараты взрываются в процессе работы, сообщает ТАСС со ссылкой на комиссию США по безопасности потребительских товаров.

Речь идет о машинах с вертикальной загрузкой, которые выпускали с марта 2011 по апрель 2016 года. Точное название модели не приводится.

Пользователи уже подали групповой иск к компании; Samsung работает с властями США над урегулированием проблемы.

Ранее стало известно о проблемах Samsung в другой сфере – покупатели смартфона Note 7 жаловались на возгорание аккумуляторов смартфонов. Из-за этого компания прекратила продажи и начала обменивать аппараты.