Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось до шести

Фото: 50.mchs.gov.ru

Спасатели извлекли шестого пострадавшего из-под завалов на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района.

По уточненным данным, погибли 4 человека, под завалами могут находиться еще до 4 человек, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.

Тем временем, министерство социальной защиты Подмосковья организует сбор помощи для пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. В первую очередь решается вопрос об организации ночлега для людей. "Мы можем привезти детские вещи, одежду для взрослых, матрасы и другие постельные принадлежности", - сообщила министр соцзащиты населения области Ольга Забралова.

По ее словам, также обсуждается возможность материальной помощи пострадавшим.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. Взрыв произошел между восьмым и девятым этажами 9-этажного дома, перекрытия разрушены до 6 этажа. В ходе срочной эвакуации из дома выведено более 15 человек.

В настоящее время подмосковные следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СК Подмосковья.

Ситуацию в Сергиево-Посадском районе взял под личный контроль губернатор области Андрей Воробьев. Координацию работ на месте инцидента возглавил зампредседателя подмосковного правительства, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрий Пестов.