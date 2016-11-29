Русский Фрэнсис Бэкон: открытие выставки Олега Целкова на VLADEY

Деформированные человеческие лица и фигуры, анилиновые цвета, протест против советского сурового стиля

Дата: 29 ноября в 19:00.

Место: пространство VLADEY на "Винзаводе" (4-ый Сыромятнический переулок, 1/8, строение 7).

Фото: facebook.com/vladeyart

Ради чего идти: чтобы увидеть 10 новых работ легендарного художника Олега Целкова, с 1977 года живущего в Париже, куда уехал "по настоятельной рекомендации советских властей". Британская газета The Guardian назвала его "русским Фрэнсисом Бэконом". Начиная с 1960-х годов Целков последовательно разрабатывает один сюжет – деформированные человеческие лицо и тело. Его яркие анилиновые картины созданы в противовес советскому суровому стилю.

Что еще: выставка продлится до 4 декабря.

Подробноcти о выставке можно найти на странице мероприятия в Facebook.