В Царицыно откроется выставка фарфора из Эрмитажа

Фото: пресс-служба

В 10 залах парадной анфилады Большого Царицынского дворца откроется выставка из Государственного Эрмитажа, сообщила в понедельник пресс-служба музея-заповедника.

В экспозиции будут представлены более 1000 предметов фарфорового искусства XVIII-XX веков. Открытие выставки состоится 25 сентября, экспозиция приурочена к 270-летию Императорского фарфорового завода и к 250-летию Государственного Эрмитажа.

Для выставки свои экспонаты представят музей "Эрмитаж", музей-заповедник "Царицыно", Императорский фарфоровый завод и несколько частных коллекционеров. Выставка продлится до 11 января 2015 года.

Напомним, что параллельно в музее-заповеднике 25 июля открылась баннерная выставка "Цветы на фарфоре". Экспозиция под открытым небом состоит из баннеров с фотографиями, посвященными изображению цветов на фарфоровых изделиях и декоративных панно, которые были созданы с середины XVIII по начало XXI века. Все оригиналы произведений хранятся в музее-заповеднике, их можно увидеть в постоянной экспозиции музея в Хлебном доме и в Большом дворце, а также на временной выставке "Мечта о саде. Фарфор Владимира Яснецова"