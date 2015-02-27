Кентавры и крылья: гид по выставке сюрреалистических открыток начала XX века

Фото: mamm-mdf.ru

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка уникальных открыток начала прошлого века "Сюрреалистический иллюзионизм. Фотографические фантазии". Их авторы задолго до появления "Фотошопа" создавали футуристические и фантастические миры с кентаврами, летающими рыбами и зонтами-самолетами. Открытки изготавливались при помощи техники фотомонтажа, а затем проявлялись и печатались на фабриках как настоящие черно-белые фотографии (а не с помощью полиграфии, как сейчас) и раскрашивались вручную.

M24.ru пообщался с куратором проекта Харри Калхой и составил путеводитель по выставке. О снимке с рельефом, фотоаппликациях и открытках, повлиявших на творчество Сальвадора Дали, – в нашем материале.

В начале XX века не было ни "Фотошопа", ни даже возможности напечатать цветную фотографию. Однако фотографические открытки опережали свое время: они являлись сюрреалистическими (хотя сам термин "сюрреализм" появился только в 1917 году), технически инновационными и даже цветными. Процесс их изготовления был очень трудоемким: применялись такие техники, как коллаж, фотомонтаж. Кроме того, открытки были самыми настоящими фотографиями, напечатанными на бромосеребряной бумаге. Раскрашивались они вручную. Выставка "Сюрреалистический иллюзионизм" состоит из пяти разделов. Это "Новые времена/Движение", "Монтаж", "Прекрасное/Мистическое", "Игра воображения" и "Увлечение/Наваждение". Зрители также могут увидеть два слайд-шоу с открытками, в большом разрешении спроецированными на стены зала. Посетить выставку, которая проходит в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии", можно до 19 апреля.



Цвета и аппликации

Открытки, раскрашенные вручную. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Харри Калха

"Сегодня открытка с фотографией – это всего лишь отпечатанное изображение. Но в конце 1890-х, одновременно с рождением кинематографа, появилась и широко распространилась техника индустриальной фотографии. С ее помощью из одного негатива (а они тогда были очень большими) удавалось получить 30, 40 или даже 50 тысяч фотографических открыток – то есть не просто отпечатков, а настоящих снимков.

Поскольку фотографии в те времена были только черно-белыми, каждая открытка по отдельности раскрашивалась вручную.

Некоторые открытки сопровождались аппликациями – приклеенными волосами, вязаными шарфами, блестками и прочим. Сегодня тяжело сказать, какой декор делался на фабрике, а какой покупатели добавляли сами. Скорее всего, нечто более сложное создавалось профессионалами.

Были ли фотографические открытки дорогими? Вовсе нет. Тогда не существовало равноправия полов, и раскрашиванием открыток вручную занимались в основном женщины. Им за это почти ничего не платили.

Конечно, это ужасно, но, с другой стороны, для тех женщин эта работа была возможностью выразить себя, заняться творчеством.

Аппликация на открытке. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Кроме того, подумайте, разве открытки могли стоить дорого в конце XIX – начале XX века? В то время не было ни мобильных, ни Интернета, ни, соответственно, соцсетей. Даже домашний телефон оставался редкостью. Не было телевидения и журналов с картинками. Именно открытки были основой визуальной культуры. Они оказывались всем сразу: и весельем, и искусством, и основным средством дистанционного общения. То, что сегодня у нас есть в телефоне, в интернете, в телевизоре, было сконцентрировано в одной маленькой открытке.

Общение с помощью открыток происходило по тем меркам достаточно быстро – в реальном времени. Почта могла приходить человеку по 12 раз в день. Вы могли утром отправить открытку другу, чтобы пригласить его на вечерний чай, например. И ничего более быстрого невозможно было представить. Сами открытки являлись настоящей футуристической фантазией: "Вау, мой друг получит ее завтра утром" или "О, друг прочтет ее уже сегодня". Для людей начала XX века открытки были примерно такой же необходимостью, какой для нас сейчас стали эсэмэски".

Коллаж, фотомонтаж и рельеф

Считается, что коллаж (совмещение разных элементов на одном листе) был изобретен в 1912-1914 годах, когда зарождался кубизм. Однако на самом деле впервые технику применили создатели открыток. Под фотомонтажом, который также применялся при создании открыток, сначала имели в виду печатание нескольких негативов на одном листе или объединение нескольких элементов в одном негативе. Сейчас фотомонтаж делается по принцу коллажа – представляет собой совмещение элементов.



Фотоколлаж. Фото: mamm-mdf.ru

"На выставке есть открытка, на которой изображены дамы на ладони.

Все они, скорее всего, были сфотографированы по отдельности. Так же отдельно делался снимок самой руки. Затем фотографии проявлялись, девушки из них вырезались и помещались на снимок с рукой. То есть было сделано восемь разных фотографий (возможно, меньше, если некоторые дамы снимались одновременно). Затем вновь делался снимок – уже целого коллажа. И только он становится основой фотографической открытки.

Из одного кадра получалось несколько тысяч фотографических открыток. Затем каждая раскрашивалась вручную. Так что все открытки были уникальными – они могли быть разных цветов, например.

Фотомонтаж. Фото: mamm-mdf.ru

Некоторые детали дорисовывались еще до создания конечного снимка – тогда это был фотомонтаж. Например, на некоторых открытках изображены кентавры, люди с сюрреалистичными хвостами, разные фантастические миры и так далее. Это делалось следующим образом: люди фотографировались в студии, затем снимок проявлялся, совмещался с рисунком, сделанным от руки, после вновь делалась фотография.

Еще на выставке можно найти пример очень специфичной техники печати фотографии – с рельефом. Делалось это при помощи специального пресса. Затем фотография, опять же, раскрашивалась вручную. Возможно, такие объемные изображения стоили несколько дороже, чем обычные.

Открытка с рельефом. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Чистый сюрреализм до появления сюрреализма

Сальвадор Дали : "Мы, сюрреалисты, поворачиваемся спиной к изящному искусству и обращаемся вместо этого к почтовой открытке. Она является самым динамичным выражением коллективного сознания. Влияние открытки столь глубоко и постоянно, что сравнимо с психоанализом. Сюрреалистическая революция реабилитировала почтовую открытку – наряду с автоматическим письмом, сновидениями, умопомешательством и объектами примитивного искусства".



Фото: М24.ru

"Сначала появились фотографические открытки, и только потом, через 25 лет, – такое направление, как сюрреализм. Сальвадор Дали родился, когда эти открытки уже создавались.

В свое время открытки не были радикальными или какими-то еще. В этой сфере правил не существовало, авторы наслаждались свободой, они могли творить. Они были сюрреалистами до того, как появилось понятие сюрреализма.

История искусства, впрочем, не называет авторов открыток сюрреалистами. Их феномен вообще практически не изучался. Так что с помощью этой выставки мы говорим: смотрите, история искусства забыла об интересном феномене.

Однако после Первой мировой войны такие открытки начали исчезать.

Фото: М24.ru

Во-первых, пришли новые медиа, в частности красочные журналы. Во-вторых, фотография стала доступнее, а у многих семей начали появляться домашние телефоны. Открытки перестали быть единственным способом общения на расстоянии. В-третьих, производство открыток фотографическим способом стало очень дорогим.

Позже, уже в 1930-х годах, сюрреалисты начали коллекционировать открытки. Вполне возможно, что они даже вдохновлялись ими – не напрямую, конечно, потому что не копировали их, но косвенно.

Как и другие сюрреалисты, Дали, например, считал, что старые открытки были куда более креативны, чем изобразительное искусство. Изобразительное искусство было скучным".

Вдохновение, коллекционирование и будущее открыток

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

"Сейчас очень популярно собирать старые открытки. Если вы поищете на eBay, то найдете много подобных предложений.

Хорошо, что в последнее время и музеи интересуются ими. Например, открытки с этой выставки предоставлены Музеем фотографии в Финляндии. В основном они из собрания одного финского коллекционера.

Создатели открыток сегодня никому не известны. Они не были популярными художниками. Сегодня мы назвали бы их арт-директорами.

Имена людей, которые делали фотоколлажи и фотомонтаж, нигде не указывались. Максимум, что могло быть отмечено, – это имя фотографа.

Мы не знаем, кем были авторы старых открыток. Эта информация утеряна. Возможно, они интересовались классической мифологией, подходя к ней с иронией. Можно наверняка сказать, что они были очень умными людьми, которые знали, что делают. Они были инноваторами.

Поскольку открытки особо не контролировались, их создатели могли спокойно играть с теми вещами, которые оставались для обычных, признанных, художников в зоне недозволенного. Вот почему в открытках столько сатиры.

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Недавно я хотел купить открытку, но так и не нашел ни одной, которая меня бы заинтересовала. Даже в музеях.

К сожалению, сегодня люди считают открытки чересчур тривиальными. Но, думаю, новые поколения поймут, как это здорово – отправлять родным не строку с телефона, а нечто вещественное".

Анна Теплицкая