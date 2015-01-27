Фотовыставка "Серебряная камера" откроется в "Манеже" 6 февраля

Фото: silvercamera.ru

6 февраля в "Манеже" откроется выставка лучших работ участников конкурса репортажной фотографии "Серебряная камера", посвященной жизни Москвы и знаковым событиям в городе.

На экспозиции покажут лучшие снимки конкурсантов в трех номинациях "Архитектура", "События и повседневная жизнь" и "Лица". Так, зритель увидит фотографии Москвы со смотровых точек, репортаж из подземных рек, портреты людей в метро и другое. Авторами работ стали как известные фотографы, так любители и даже школьники.

В этом году "Серебряная камера" проходит в пятнадцатый раз, и кроме работ конкурсантов организаторы включили в экспозицию снимки Москвы прошлого века.

Впервые фотоконкурс прошел в в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно. Лучшие работы выбирает жюри, а победители получают денежные призы и возможность отправиться на стажировку за рубеж. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

В прошлом году члены жюри выбрали восемь репортажей, среди которых - фотоистории о жизни мигрантов, интернет-зависимых молодых людях и развалинах на месте разрушенной гостиницы "Россия".

Выставка продлится с 6 по 25 февраля