Выставка "Русский Adidas" открылась в ММОМА

"Афиша": В Москве открылась фотовыставка "Русский Adidas"

В Музее современного искусства на Тверском бульваре открылась выставка "Русский Addidas". В экспозиции представлены фотографии Игоря Старкова и Дарьи Андреевой, которые предлагают совершить виртуальное путешествие в провинциальный город Невель, сообщает телеканал "Москва 24".

Невель находится на границе с Белоруссией. Местная достопримечательность – фабрика по производству спортивной одежды, которая в маленьком городке стала сродни элементу национального костюма.

Одежда в Невеле – способ социальной градации. "Свои" - те, у кого есть фирменные кроссовки, "чужие" - те, кто обут "незнамо во что".

"Спортивный костюм становится универсальным инструментом уравнивания, самоидентификации, символом страха выделиться. Корни привязанности к бренду приходятся еще на начало 80-х годов, когда обладание кроссовками Adidas было редкой удачей, и с тех пор для провинциальных жителей бренд остался образом Запада, воплощением мечты", - отметили организаторы.

В экспозицию включены фотографии и видеоматериалы местных жителей. Всего на выставке представляют 45 снимков, пять фильмов, а также графику и рисунки.

"Игоря Старкова отличает отсутствие критической позиции, скепсиса и иронии по поводу материала, с которым он работает", - отметила куратор выставки Елена Баканова.

Выставка работает до 3 августа. Посещение ежедневно с 12.00 до 20.00. По четвергам – с 13.00 до 21.00. Билет – 250 рублей.