Художника Эрика Булатова наградили Российским орденом дружбы

Эрик Булатов. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Российского художника и основателя соц-арта Эрика Булатова наградили Российским орденом дружбы. Премию вручил посол России во Франции Александр Орлов в Париже, сообщает МИА "Россия сегодня".
Художник получил награду за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также за сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
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"Мы можем гордиться, что современное искусство родилось в России, идет от нас, и Эрик Булатов является продолжателем этих традиций", – отметил Орлов, вручая награду.
Сам Булатов заявил, что сама ситуация (художник живет и работает в Париже) "вынуждает устанавливать связи между двумя культурами".
Эрик БулатовХудожник родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. Окончил Художественный институт имени Сурикова. В 1959 году начал работать в детском издательстве "Детгиз". С 1957–го начал выставлять свои картины в России. Характерный почерк художника – совмещение советского плакатного текста с пейзажем.
Полотна Эрика Булатова часто выставляются на аукционные торги современного искусства. На аукционе "Филипс" его картина "Советский космос" была продана за 1,6 миллионов долларов.
С 1992 года Эрик Булатов живет в основном в Париже.