Художника Эрика Булатова наградили Российским орденом дружбы

Эрик Булатов. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Российского художника и основателя соц-арта Эрика Булатова наградили Российским орденом дружбы. Премию вручил посол России во Франции Александр Орлов в Париже, сообщает МИА "Россия сегодня".

Художник получил награду за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также за сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

"Мы можем гордиться, что современное искусство родилось в России, идет от нас, и Эрик Булатов является продолжателем этих традиций", – отметил Орлов, вручая награду.

Сам Булатов заявил, что сама ситуация (художник живет и работает в Париже) "вынуждает устанавливать связи между двумя культурами".