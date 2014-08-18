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Культура

18 августа 2014, 10:40

Современное швейцарское искусство покажут в ГЦСИ

выставки Швейцария современное искусство Музейно-выставочный комплекс ГЦСИ

"Афиша": работы швейцарских художников покажут Москве

Экскурсию в мир швейцарского искусства предлагает посетителям государственный центр современного искусства. Там решили изменить наше представление о стране дорогих часов и надежных банков. В рамках выставки Kulturprozent в залах разместили работы 13 известных художников из швейцарского центра "Мигрос", сообщает телеканал "Москва 24".

Проект является частью программы восьмого фестиваля "Коллекции современного искусства".

"В центре внимания кураторов оказались практики художников, так или иначе связанные с поисками нового языка в искусстве – эксперименты в области живописи и скульптуры, инсталляции, фотографические проекты и видеоработы", - отметили в ГЦСИ.

Посетители увидят доллары, свисающие с потолка, и кроссовки, стоящие у пустой стены. Художники Валентин Каррон, Урс Фишер, Памела Розенкранц затрагивают самые разные темы: от философских проблем до финансового кризиса.

Инсталляция с долларами в оригинале занимает пространство потолка площадью 5 тысяч квадратных метров. В Москву привезли лишь часть работы. Стоимость этой экспозиции меняется ежедневно в зависимости от показателя курса доллара.

На выставке также представлены видеоработы. Одна из них состоит из семи мониторов, на которых изображен клоун.

"Это интерактивная работа. В мониторы вставлены датчики движения. Когда здесь ходят люди, из колонок раздается смех. Чем больше людей, тем больше смеха", - рассказала куратор выставки Юдит Вельтер.

Выставка работает до 5 октября. Стоимость полного билета 150 рублей. По четвергам вход свободный.

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