Мэры Парижа и Стамбула примут участие в седьмом Moscow Urban Forum

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Moscow Urban Forum – 2017 пройдет с 6 по 12 июля на ВДНХ. Он объединит сразу несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль, крупнейшую в России девелоперскую выставку и экспериментальные лаборатории.

Тема седьмого форума – “Эпоха агломераций. Новая карта мира”, в нем примут участие российские и международные эксперты, урбанисты, социологи, экономисты и представители власти.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, тема форума обращается к одному из самых актуальных явлений современной урбанистики – формированию городских агломераций.

"Только в России сейчас их насчитывается 22. Для каждой из них характерны высокие темпы развития транспортной инфраструктуры, строительства жилья, создания новых рабочих мест. При этом каждая агломерация в своем роде уникальная и имеет собственный опыт развития. Московская агломерация является крупнейшим и самым значимым макрорегионом России. В этом плане интересен также мировой опыт", – отметил Хуснуллин.

С 6 по 7 июля участники обсудят агломерационные процессы в мировой экономике и экономике России. В рамках дискуссии представят исследование семи глобальных агломераций (Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай и Буэнос-Айрес). На его основе сформулируют выводы для региональной политики России и политики правительства Москвы в отношении развития Московской агломерации.

Мероприятие в этом году посетят мэр Парижа Анн Идальго, мэр Стамбула Топбас Кадир, мэр Карачи Акхтар Васим, главный планировщик Сингапура Лим Инг Хи, директор департамента городского планирования Лос-Анджелеса Кен Берштейн, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица. Всего в мероприятиях форума примут участие порядка 400 спикеров, более 150 из которых – иностранные эксперты.

Четыре дня форума отведут для публичной программы, открытой для всех горожан. Семь дней продлится крупнейшая в России девелоперская выставка. Также в программе фестиваля лекции, городские квесты, концерты, дни открытых дверей, беговые и велоэкскурсии, а также "умные" вечеринки.

Форум пройдет в павильоне № 75. Площадка объединит технологичные конгрессные залы и масштабную выставочную экспозицию площадью 14 тысяч квадратных метров. Ожидается до 15 000 посетителей в дни конгресса и более 30 000 участников фестиваля и посетителей выставки.

Деловая программа остается свободной для посещения, но в дальнейшем рассматривается вариант платного участия. Регистрация на форум будет доступна с 15 апреля, для этого достаточно заполнить форму на сайте.