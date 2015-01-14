Фестиваль "Цветы Подмосковья-2015" будет посвящен юбилею Петра Чайковского

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Фестиваль "Цветы Подмосковья-2015" пройдет в июне в Клину и будет посвящен юбилею композитора Петра Чайковского. Об этом сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Цветочный праздник пройдет в рамках комплекса мероприятий по случаю175-летия великого русского композитора Петра Чайковского. В ближайшее время будет сформирован оргкомитет фестиваля.

Именно в Клину композитор провел последние годы своей жизни. Музыка Чайковского найдет отражение и в конкурсе: все участники фестиваля "Цветы Подмосковья" представят на суд жюри и зрителей композиции на тему "Времен года"

Как поясняют в пресс-службе, фестивальная территория станет своеобразной выставкой достижений муниципалитетов и компаний, работающих в области благоустройства городских территорий.