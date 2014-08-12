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Культура

12 августа 2014, 20:51

Выставка известного литовского фотографа Пожерскиса открылась в Москве

выставки фотографы экспозиции Ромуальдас Пожерскис

Фото: m24.ru

В Центре фотографии имени братьев Люмьер 12 августа открылась персональная выставка известного литовского фотографа Ромуальдаса Пожерскиса, сообщает ИТАР-ТАСС. В его экспозиции представили более 70 работ из 5 важнейших циклов, созданных автором с 1974 по 2005 год.

"Ромуальдас Пожерскис глубоко впитывает в себя мощнейший импульс литовской школы и с первых шагов заявляет о себе как фотограф с независимым взглядом и ярким визуальным языком, - подчеркнула куратор выставки Яна Искакова. - Он мыслит масштабными фотопроектами, на которые тратит долгие годы непрерывной работы и которые становятся цельным эстетическим и документальным повествованием. Это невероятно чуткий и внимательный документалист, в центре внимания которого всегда находится человек".

При этом, как отмечает сам Пожерскис, искусство - это возможность приблизиться к человеку, а не только "красивая картинка или бесконтрольное самовыражение художника". Так, в цикле "Победы и поражения" фотограф делает акцент на эмоциях зрителей и гонщиков во время соревнований по мотокроссу.

Еще один цикл "Литовские паломничества" рассказывает о религиозной жизни Литвы в 70-80-е годы. Впервые его опубликовали только в 1990 году в США отдельной книгой, так в СССР этот цикл был запрещен к показу. Кроме того, в части экспозиции "Старые города Литвы" посетителей ждут улицы Вильнюса, Клайпеды и Каунаса.

Выставку можно будет посетить до 19 октября. Кроме того, каждую субботу сентября посетителям Центра фотографии имени братьев Люмьер будут доступны бесплатные экскурсии по выставке вместе с куратором проекта.

История вопроса

Ромуальдас Пожерскис - заслуженный работник культуры Литвы, член Союза фотохудожников Литвы и международной федерации FIAP.

В 2004 году Пожерскис награжден премией Alfred Toefler за вклад в развитие и сохранение культурного наследия стран Центральной и Западной Европы. В 2005 году он был удостоен Рыцарского креста за заслуги перед Литвой, а в 2006 - Golden Cross of Merits от президента Польши Леха Качиньского.

С 1993 года Ромуальдас Пожерскис читает лекции по истории и эстетике фотографии в Каунасском Университете.

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