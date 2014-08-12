Проект "Познай себя - познай мир": роботы-насекомые и река под ногами

Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея
1 сентября в Дарвиновском музее откроется Интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир". Никаких учебников и скупых фактов об окружающем мире - здесь установят около 100 интерактивных экспонатов и программ, посвященных миру живой природы.
Посмотреть на мир глазами стрекозы, измерить скорость реакции, сравнить себя с животными, детально рассмотреть клетки и подвигать рукой континенты - интересно будет не только детям, но и взрослым. Тем более, что прямо под ногами у посетителей будет протекать река с рыбами.
Об экспонатах нового центра и образовательных программах - в материале сетевого издания M24.ru.
"Суть Интерактивного образовательного центра заключена в самом его названии "Познай себя – познай мир". Его программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Мало того, что все экспонаты можно потрогать, так еще и во многих играх есть элемент соревнования - можно играть вдвоем и даже вчетвером", - рассказала сотрудник пресс-службы Дарвиновского музея Татьяна Коровкина.
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У центра уже есть свой символ – хамелеон. С ним можно будет поиграть и сфотографироваться, отправив снимок себе на электронную почту. Также сейчас стартовал конкурс "Назови хамелеона" на выбор имени. Свои варианты уже прислали более 100 посетителей.
Площадь центра - около 200 квадратных метров. Стоит отметить, что разработка центра велась на протяжении трех лет рабочей группой во главе с автором идеи, директором Дарвиновского музея Анной Клюкиной. Автор художественного решения - заслуженный художник России Александр Конов. Интерактивный центр будет разделен на три части: "Познай себя", "Познай мир" и "Единство всего живого".
Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея
"Познай себя"
В этой части можно узнать о различиях в строении человека и других организмов на Земле. Например, гости центра смогут собрать скелет человека, сравнить силу своего удара и удара животных, а также измерить пульс и сопоставить его с частотой сердцебиения кошки, мыши, колибри, лошади, слона и дельфина.
"Что какого вкуса" – экспонат в виде четырех языков, каждый из которых отвечает за определенный вкус (кислое, соленое, сладкое, острое). Посетители смогут взять несколько карточек с изображением продуктов (фрукты, овощи, кондитерские изделия) и распределить их по вкусам. У инсталляции "Звук и наше здоровье" можно прослушать несколько уровней шумов и узнать, какой из них ежедневно вредит здоровью человека.
Стенд "Познай себя" раскроет тайны строения человеческого тела: управляя изображением на сенсорном экране, можно посмотреть, как устроен организм человека, его скелет, внутренние органы, нервная, кровеносная и лимфатическая системы. Причем изображение можно вращать и масштабировать. "Паспорт здоровья" – стенд, где можно измерить свой рост, вес, индекс массы тела и процент накопленных за зиму жиров. А экспонат "Значение запахов в жизни животных и человека" позволит ощутить различные ароматы и узнать, как тот или иной запах влияет на человека.
Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея
"Познай мир"
Помимо "умных" экспонатов, в центре установят роботизированные макеты животных, увеличенные в несколько раз. Звуки, издаваемые роботами, записаны с настоящих животных, а каждый экспонат раскрашен вручную.
В комплексе "Кто что ест" можно покормить белку и лягушку предложенными "продуктами". Главное – правильно выбрать корм, так как помимо жуков и шишек там есть сосиски, конфеты и бутерброды. В комплексе "Кто чем поет" можно не только послушать звуки насекомых, но и узнать, какими органами издают звуки и общаются между собой мадагаскарские тараканы, сверчки, цикады, бражники и многие другие.
Игра "Кто где живет" – это интерактивный экран, разделенный на несколько областей обитания животных (болото, луг, лиственный лес и другие). "Луг" и "Водоем" - здесь по поверхности интерактивного экрана скользят водомерки, прыгают лягушки и проплывают рыбы. После того, как посетитель центра поймал животное, на экране появляется информацию о нем, а также небольшой видеофрагмент и фотографии.
Комплекс "Жизнь одного дерева" – это береза в натуральную величину, которая является домом для множества животных и растений. Ее левая часть познакомит с обитателями - какие животные и растения обитают на поверхности дерева, на ветвях и под корой. Их можно будет рассмотреть через отверстия со встроенными лупами. В правой части можно будет выбрать сезон и время суток, а также узнать, какие процессы происходит в дереве.
В стеклянном полу комплекса воссоздадут часть экосистемы Москвы - животные и растения, обитающие у горожан под ногами: птицы, рыбы, грибы. Здесь можно узнать о взаимосвязи растений, животных, насекомых и птиц.
Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея
"Единство всего живого"
Третья часть центра - позволит посетить все уголки земного шара благодаря специальным программам, мощным проекторам, датчикам Kinect и пятиметровому полукруглому экрану в виде панорамы. Посетители увидят на нем планету из космоса, смогут вращать и масштабировать ее, а также выбирать области земного шара, чтобы поближе увидеть его обитателей. Причем животные также будут взаимодействовать с гостями центра: рыба-аротрон превратится в колючий шарик, ехидна зароется в землю, а летучая рыба пролетит над поверхностью воды.
Отдельное место занимает интерактивный стол и конструктор "Клетка", а над столом - мультимедийная инсталляция "Динамическая модель клетки". Здесь, выбрав тип клетки (растительная, животная, бактериальная), нужно правильно собрать полный комплект ее составляющих (ядро, цитоплазма, вакуоль). Можно воспользоваться подсказками на панели, а также проверить свои знания в игре "Клетка".
Концепция центра создавалась в течение трех лет, и мы столкнулись со множеством сложностей. Во-первых, с трудом нашли место для нашего центра. Во-вторых, трудно было найти исполнителей – в итоге комплексы придумали научные сотрудники музея. Причем многие из комплексов разработаны в России впервые, поэтому их создание приравнивалось к исследовательской работе. В-третьих, все новых технологии стоят немалых денег. Три года на центр выделял средства Департамент культуры, но в этом году половину от всей стоимости проекта выделил Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Если бы не они, мы бы еще года три реализовывали этот проект, и за это время наши инновации устарели бы.
Мы еще окончательно не решили, сколько будут стоить билеты, но это будет чисто символическая плата - для детей 20 рублей, для взрослых - 50-70 рублей. Отдельный билет мы делаем для того, чтобы как-то регулировать потоки посетителей. Например, в том же Париже в подобный центр пускают по сеансам и по отдельному билету, мы же пока решили не делать сеансов, чтобы люди могли заходить когда захотят. Но в центре всего 192 кв. метра, поэтому, возможно, придется потоки регулировать. Кроме того, в центре 70 кв. метров витрин под ногами, поэтому к билету будут выдавать бахилы.
Дмитрий Кокоулин