Проект "Познай себя - познай мир": роботы-насекомые и река под ногами

Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея

1 сентября в Дарвиновском музее откроется Интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир". Никаких учебников и скупых фактов об окружающем мире - здесь установят около 100 интерактивных экспонатов и программ, посвященных миру живой природы.

Посмотреть на мир глазами стрекозы, измерить скорость реакции, сравнить себя с животными, детально рассмотреть клетки и подвигать рукой континенты - интересно будет не только детям, но и взрослым. Тем более, что прямо под ногами у посетителей будет протекать река с рыбами.

Об экспонатах нового центра и образовательных программах - в материале сетевого издания M24.ru.

"Суть Интерактивного образовательного центра заключена в самом его названии "Познай себя – познай мир". Его программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Мало того, что все экспонаты можно потрогать, так еще и во многих играх есть элемент соревнования - можно играть вдвоем и даже вчетвером", - рассказала сотрудник пресс-службы Дарвиновского музея Татьяна Коровкина.

У центра уже есть свой символ – хамелеон. С ним можно будет поиграть и сфотографироваться, отправив снимок себе на электронную почту. Также сейчас стартовал конкурс "Назови хамелеона" на выбор имени. Свои варианты уже прислали более 100 посетителей.

Площадь центра - около 200 квадратных метров. Стоит отметить, что разработка центра велась на протяжении трех лет рабочей группой во главе с автором идеи, директором Дарвиновского музея Анной Клюкиной. Автор художественного решения - заслуженный художник России Александр Конов. Интерактивный центр будет разделен на три части: "Познай себя", "Познай мир" и "Единство всего живого".

Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея

"Познай себя"

В этой части можно узнать о различиях в строении человека и других организмов на Земле. Например, гости центра смогут собрать скелет человека, сравнить силу своего удара и удара животных, а также измерить пульс и сопоставить его с частотой сердцебиения кошки, мыши, колибри, лошади, слона и дельфина.

"Что какого вкуса" – экспонат в виде четырех языков, каждый из которых отвечает за определенный вкус (кислое, соленое, сладкое, острое). Посетители смогут взять несколько карточек с изображением продуктов (фрукты, овощи, кондитерские изделия) и распределить их по вкусам. У инсталляции "Звук и наше здоровье" можно прослушать несколько уровней шумов и узнать, какой из них ежедневно вредит здоровью человека.

Стенд "Познай себя" раскроет тайны строения человеческого тела: управляя изображением на сенсорном экране, можно посмотреть, как устроен организм человека, его скелет, внутренние органы, нервная, кровеносная и лимфатическая системы. Причем изображение можно вращать и масштабировать. "Паспорт здоровья" – стенд, где можно измерить свой рост, вес, индекс массы тела и процент накопленных за зиму жиров. А экспонат "Значение запахов в жизни животных и человека" позволит ощутить различные ароматы и узнать, как тот или иной запах влияет на человека.

Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея

"Познай мир"

Помимо "умных" экспонатов, в центре установят роботизированные макеты животных, увеличенные в несколько раз. Звуки, издаваемые роботами, записаны с настоящих животных, а каждый экспонат раскрашен вручную.

В комплексе "Кто что ест" можно покормить белку и лягушку предложенными "продуктами". Главное – правильно выбрать корм, так как помимо жуков и шишек там есть сосиски, конфеты и бутерброды. В комплексе "Кто чем поет" можно не только послушать звуки насекомых, но и узнать, какими органами издают звуки и общаются между собой мадагаскарские тараканы, сверчки, цикады, бражники и многие другие.

Игра "Кто где живет" – это интерактивный экран, разделенный на несколько областей обитания животных (болото, луг, лиственный лес и другие). "Луг" и "Водоем" - здесь по поверхности интерактивного экрана скользят водомерки, прыгают лягушки и проплывают рыбы. После того, как посетитель центра поймал животное, на экране появляется информацию о нем, а также небольшой видеофрагмент и фотографии.

Комплекс "Жизнь одного дерева" – это береза в натуральную величину, которая является домом для множества животных и растений. Ее левая часть познакомит с обитателями - какие животные и растения обитают на поверхности дерева, на ветвях и под корой. Их можно будет рассмотреть через отверстия со встроенными лупами. В правой части можно будет выбрать сезон и время суток, а также узнать, какие процессы происходит в дереве.

В стеклянном полу комплекса воссоздадут часть экосистемы Москвы - животные и растения, обитающие у горожан под ногами: птицы, рыбы, грибы. Здесь можно узнать о взаимосвязи растений, животных, насекомых и птиц.

Фото: Предоставлено пресс-службой Дарвиновского музея

"Единство всего живого"

Третья часть центра - позволит посетить все уголки земного шара благодаря специальным программам, мощным проекторам, датчикам Kinect и пятиметровому полукруглому экрану в виде панорамы. Посетители увидят на нем планету из космоса, смогут вращать и масштабировать ее, а также выбирать области земного шара, чтобы поближе увидеть его обитателей. Причем животные также будут взаимодействовать с гостями центра: рыба-аротрон превратится в колючий шарик, ехидна зароется в землю, а летучая рыба пролетит над поверхностью воды.

Отдельное место занимает интерактивный стол и конструктор "Клетка", а над столом - мультимедийная инсталляция "Динамическая модель клетки". Здесь, выбрав тип клетки (растительная, животная, бактериальная), нужно правильно собрать полный комплект ее составляющих (ядро, цитоплазма, вакуоль). Можно воспользоваться подсказками на панели, а также проверить свои знания в игре "Клетка".

Целевая аудитория нашего центра - это семья. Так, родители смогут помочь детям освоить сложную для них программу. Также мы рассчитываем, что центр будет интересен молодежи, которая любит современные технологии. То, что посетителям этот образовательный центр будет интересен, сомнений нет. Есть мировой опыт. Сегодня во многих странах создают огромные образовательные центры, как, например, в Галерее эволюции в Париже. У нас есть свой опыт - пять лет назад в музее была открыта интерактивная экспозиция "Пройди путем эволюции". А в этом году мы планируем сделать полное обновление свето-видео-музыкальной экспозиции "Живая планета", которая отработала 12 лет. Концепция центра создавалась в течение трех лет, и мы столкнулись со множеством сложностей. Во-первых, с трудом нашли место для нашего центра. Во-вторых, трудно было найти исполнителей – в итоге комплексы придумали научные сотрудники музея. Причем многие из комплексов разработаны в России впервые, поэтому их создание приравнивалось к исследовательской работе. В-третьих, все новых технологии стоят немалых денег. Три года на центр выделял средства Департамент культуры, но в этом году половину от всей стоимости проекта выделил Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Если бы не они, мы бы еще года три реализовывали этот проект, и за это время наши инновации устарели бы. Мы еще окончательно не решили, сколько будут стоить билеты, но это будет чисто символическая плата - для детей 20 рублей, для взрослых - 50-70 рублей. Отдельный билет мы делаем для того, чтобы как-то регулировать потоки посетителей. Например, в том же Париже в подобный центр пускают по сеансам и по отдельному билету, мы же пока решили не делать сеансов, чтобы люди могли заходить когда захотят. Но в центре всего 192 кв. метра, поэтому, возможно, придется потоки регулировать. Кроме того, в центре 70 кв. метров витрин под ногами, поэтому к билету будут выдавать бахилы.

Анна Клюкина Директор Дарвиновского музея



Дмитрий Кокоулин