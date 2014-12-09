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Культура

09 декабря 2014, 12:47

Выставка, посвященная новому фильму Веры Глаголевой, открылась в Музее Пушкина

выставки фотографии костюмы экспозиции Вера Глаголева Государственный музей А. С. Пушкина

"Афиша": В столице открылась выставка "Две женщины. Предисловие"

Выставка "Две женщины. Предисловие" открылась в Государственном музее Александра Пушкина. В экспозиции – более 40 авторских фотографий и более 15 костюмов главных героев нового фильма Веры Глаголевой "Две женщины".

Картина, снятая по произведению Тургенева, выйдет в прокат 22 января.

В тургеневский любовный четырехугольник затянуло британского актера Рэйфа Файнса. Именно он исполнил в фильме роль Михаила Александровича Ракитина, сообщает телеканал "Москва 24".

На стендах в музее есть фотографии, которые Файнс сделал во время съемок фильма в усадьбе композитора Глинки в селе Новоспасское. На выставке также можно увидеть снимки Веры Глаголевой и штатного корреспондента съемочной группы Евгения Родина.

"Визуальным дополнением к выставке станет показ мини-фильмов, которые расскажут едва ли не о каждом съемочном дне", - сообщили в музее.

Выставка работает до 20 декабря. Билет – 150 рублей.

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