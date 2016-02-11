На выпускной в парке Горького соберутся 20 тысяч выпускников

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На традиционный городской выпускной вечер в парке Горького – "Московский выпускной" – в этом году смогут прийти 20 тысяч школьников. Об этом объявили на селекторном совещании департамента образования Москвы.

"Мы будем готовы принять до 20 тысяч выпускников, в прошлом году у нас было 12 тысяч 750 человек из 313 школ" – цитирует Агентство "Москва" заместителя руководителя столичного департамента культуры Владимира Филиппова.

18 февраля "Активный гражданин" запустит голосование, в ходе которого выпускники выберут исполнителей, которые их будут поздравлять, а также время начала выпускного – 20:00 или 21:00.

Электронная регистрация участников выпускного начнется с 15 марта. Выпускной состоится в ночь с 24 на 25 июня.

Ранее m24.ru сообщало, что выпускные в школах и вузах столицы в этом году также будут посвящены отечественному кино. Департамент культуры совместно с департаментом образования планируют разработать концепцию выпускных, которая будет предложена учебным заведениям.

Возможно, для школьников запустят опрос, в ходе которого выяснят, какие фильмы им наиболее интересны, предполагают в Мосгордуме.

Тематика городского выпускного меняется каждый год. Например, в 2015 году он был посвящен ярким историческим личностям, деятелям отечественных науки и искусства – ученым Михаилу Ломоносову, поэту Владимиру Маяковскому, космонавту Юрию Гагарину и другим.