Лжеполицейские вымогали у бизнесмена 35 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Москве лжеполицейских, обещавших бизнесмену закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России.

Как установили оперативники, трое гражданских лиц, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, потребовали у руководителя одной из коммерческих организаций 35 миллионов рублей якобы за прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателя. Подозреваемые были задержаны при получении части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей.

Ими оказались трое жителей столицы, один из которых ранее был дважды судим за мошеннические действия, подделку документов и организацию преступного сообщества. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Отмечается, что причастность сотрудников полиции к данному преступлению не подтвердилась.