Полицейский и юрист вымогали 40 тысяч долларов у работника МВД

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Столичные правоохранители задержали полицейского, который совместно с юристом частной фирмы вымогал 40 тысяч долларов у своего коллеги. Злоумышленники требовали взятку, обещая в противном случае возбудить уголовное дело за незаконные действия при расследовании кражи, сообщает Агентство "Москва".

20 января стражи порядка в одном из кафе на Пролетарском проспекте задержали юриста в момент получения взятки в размере 8 тысяч долларов и 7 тысяч евро. Правоохранителей заинтересовало, откуда мужчина получил информацию о служебном расследовании в отношении полицейского, которую использовал в своих целях.

В ходе допроса задержанный признался, что информацию о проверке в отношении 25-летней дознавательницы одного из ОВД он получил от ее коллеги, которая должна была получить вторую часть взятки. 24-летняя лейтенант полиции была задержана в ходе передачи денег в размере 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", проводится служебная проверка.

Отметим, что 19 января в центре Москвы оперативники задержали двух сотрудников ДПС за взятку. Полицейские установили, что автоинспекторы получили от гражданина 48 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности.

А на прошлой неделе столичная прокуратура направила в суд дело в отношении двоих инспекторов налоговой службы, которые за взятку в 3 миллиона рублей предлагали отказаться от проверки предприятия.