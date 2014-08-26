Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 14-го избирательного округа

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 14-го округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 14-го избирательного округа.



Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Крюков (ЛДПР), Валерий Теличенко ("Единая Россия"), Максим Круглов ("Яблоко"), Юлия Михайлова (КПРФ), Дмитрий Захаров ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Алексей Крюков считает, что "однопартийная система опасна для России". Валерий Теличенко отметил, что необходимо сохранять культурное и историческое наследие столицы.

В свою очередь, Максим Круглов признался, что идет в Мосгордуму, чтобы бороться с коррупцией. Юлия Михайлова пообещала в случае победы на выборах отстаивать интересы москвичей. Дмитрий Захаров подчеркнул, что основной составляющей его предвыборной кампании является борьба с расширением зоны платной парковки в Москве.

Участники дебатов обсудили проблемы транспортного движения в районе Ростокино, строительство храма на улице Аргуновская, а также реконструкцию ВДНХ.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 14 Районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Кандидаты: Захаров Дмитрий Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Круглов Максим Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Крюков Алексей Сергеевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Михайлова Юлия Борисовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Теличенко Валерий Иванович

Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.