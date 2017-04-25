Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 11:14

Политика

СМИ сообщили, что сайт Макрона пытались взломать с декабря прошлого года

Фото: ТАСС/Zuma

Сайт кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона пытались взломать с декабря минувшего года, однако хакерские атаки не имели серьезных последствий, сообщило агентство Associated Press.

Согласно данным исследования японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, осуществлялось порядка 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. По мнению экспертов, злоумышленники создали подложный сайт и с его помощью похищали пароли работников штаба.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона якобы подвергся хакерской атаке из России. Правда, конкретных доказательств вины РФ в этой атаке представлено не было.

До этого власти США неоднократно утверждали, что Россия якобы причастна к кибератакам во время выборов президента Америки. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль серьезно устал от американских обвинений в причастности России к кибератакам на США.

Песков отметил, что в рассекреченной части доклада о хакерских атаках на США нет доказательств причастности к этому России. Он охарактеризовал доклад американских спецслужб, выполненным на любительском уровне.

