СМИ сообщили, что сайт Макрона пытались взломать с декабря прошлого года

Фото: ТАСС/Zuma

Сайт кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона пытались взломать с декабря минувшего года, однако хакерские атаки не имели серьезных последствий, сообщило агентство Associated Press.

Согласно данным исследования японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, осуществлялось порядка 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. По мнению экспертов, злоумышленники создали подложный сайт и с его помощью похищали пароли работников штаба.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона якобы подвергся хакерской атаке из России. Правда, конкретных доказательств вины РФ в этой атаке представлено не было.