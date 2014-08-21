Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №27

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 27 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 27 избирательного округа. Кандидаты рассказали о своих предвыборных программах и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Степан Орлов ("Единая Россия") и Ольга Щербакова (ЛДПР). Остальные кандидаты от участие в дебатах отказались.

Орлов заявил, что сконцентрируется на работе с округом и избирателями. Он рассказал, что сформировал народную программу, на основании писем и приема, а также встреч во дворах.

Щербакова подчеркнула, что намерена принять участие в росте и развитии округа и сделать чище, лучше и комфортнее для жилья. Основную ставку она собирается делать на молодежь.

Кандидаты обсудили проблемы вывода табачной фабрики за пределы Москвы, благоустройства горнолыжной зоны в районе, высадки новых деревьев в яблоневом саду в конце Каширского шоссе, и реформирования органов местного самоуправления. После этого участники дебатов ответили на вопросы ведущего.

Избирательный округ № 27 Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Гоголев Виктор Александрович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Добровольский Алексей Юрьевич

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Орлов Степан Владимирович

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сухарева Татьяна Викторовна

Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Щербакова Ольга Александровна

Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.