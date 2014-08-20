Завершились дебаты кандидатов от 23-го избирательного округа

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На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 23 избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Владимир Платонов ("Единая Россия"), Елена Гуличева (КПРФ), Юрий Новиков (ЛДПР). Еще двое кандидатов от участия в дебатах отказались.

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Владимир Платонов отметил, что за последние годы Мосгордума много всего сделала, но "еще осталось то, над чем надо работать". По его словам, проблемными являются темы ЖКХ, миграционной политики и транспорта. Елена Гуличева сообщила, что уже в течение 14 лет является депутатом. Она подчеркнула, что в Мосгордуме планирует решать вопросы миграционной политики, экологии и другие.

Юрий Новиков считает, что необходимо решать проблемы каждого гражданина. Он добавил, что работает монтажником лифтов и представляет интересы "простых людей".

Избирательный округ № 23 Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кандидаты: Гуличева Елена Петровна .

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новиков Юрий Николаевич .

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Платонов Владимир Михайлович .

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Прочик Евгений Евгеньевич .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шишкин Сергей Владимирович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Кандидаты обсудили первые шаги в случае победы на выборах в Мосгордуму, реформу здравоохранения, льготы для приемных семей, а также проблему общения депутатов с жителями Москвы.

Затем участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.