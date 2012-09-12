В Подмосковье открыта горячая линия "За чистые выборы"

Фото: ИТАР-ТАСС

Начала работу горячая линия "Подмосковье - за чистые выборы".

Сообщить о нарушениях в ходе избирательных кампаний и голосования на выборах 14 октября 2012 года можно по номеру: 8-498-602-00-58.

Оставить сообщения можно также в специальном разделе на официальном сайте Московской области.

Напомним, 14 октября в Подмосковье будут выбирать кандидатов на 20 должностей. В частности, жителям региона предстоит выбрать глав городских округов Электрогорск, Химки, Мытищинского муниципального района, а также глав города Пушкино, городских поселений Воскресенск, Обухово и других муниципальных образований.