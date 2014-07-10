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Выборы

10 июля 2014, 10:13

Завершается прием документов от кандидатов в Мосгордуму

выборы Мосгоризбирком кандидаты списки выборы в Мосгордуму

Фото: m24.ru

В Москве завершается прием документов от кандидатов на выборы в Мосгордуму. Подача документов закроется в четверг, 10 июля, в 18.00, сообщает Мосгоризбирком.

После этого избиркомам в течение десяти дней предстоит принять решение о регистрации претендентов. Помимо подписей, кандидатам нужно представить имущественные декларации. Итоговый список обнародуют к концу июля.

Отметим, что на данный момент документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. Столичные окружные избиркомы зарегистрировали 30 кандидатов.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Среди зарегистрированных претендентов на депутатское кресло оказались: главный научный сотрудник РАН, депутат Государственной думы I, II и IV созывов Сергей Бабурин, выдвинутый от КПРФ; заместитель председателя "Сбербанка" Денис Константинов, идущий на выборы от партии "Гражданская платформа"; руководитель фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации" Андрей Клычков; префект ЮВАО Владимир Зотов, выдвинутый от партии "Единая Россия"; председатель Московской коллегии адвокатов "Последний дозор" Александр Молохов от партии "Яблоко"; вице-президент Межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий" Владимир Ходаков, также выдвинутый от партии "Яблоко".

Ранее Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

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"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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