Видеоцентр зафиксировал 22 небольших нарушения при подсчете голосов

Серьезных нарушений на выборах мэра Москвы не выявлено - наблюдатели

Сотрудники видеоцентра Общественного штаба по наблюдению за выборами зафиксировали 22 нарушения, 13 нештатных ситуаций и 8 технических сбоев в ходе подсчета бюллетеней. Об этом рассказал глава видеоцентра, председатель Совета муниципальных депутатов Алексей Шапошников.

Среди нарушений, - четыре раза комиссия начинала подсчет при том, что непогашенные бюллетени находились на столах, сообщает ИТАР-ТАСС. Один раз рассортированные бюллетени не были пересчитаны, два раза бланки не были предоставлены для ознакомления всем членам ТИК и наблюдателям. 13 раз подсчет вели сразу несколько человек, по разу было выявлены случаи, когда члены ТИК не заполнили увеличенную копию протокола и когда при подсчете один бюллетень унесли.

13 нештатных ситуаций состоят из случаев, когда столы подсчета не попали в поле зрение камер (8 раз) и когда камеру что-то загораживало обзор (5 раз). Также на 6 участках изображение с камер вообще не поступало и на двух картинка была неразборчивой.

Добавим, что представители штабов практически всех кандидатов в мэры признали, что во время голосования серьезных нарушений зафиксировано не было. А глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что эти выборы были самыми чистыми за последние 10 лет. А те нарушения, которые были зафиксированы, не могли повлиять на ход выборов.

Добавим, что все избирательные участки были оборудованы двумя видеокамерами. А посмотреть за выборами в режиме онлайн мог любой желающий на сайте vybory.mos.ru.