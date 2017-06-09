Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Британии

Фото: ТАСС/Emmanuele Contini

Экзит-полы показали, что на выборах в парламент Великобритании лидирует Консервативная партия, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на BBC. По предварительным данным, консерваторы получат 314 мест из 650.

Лейбористская партия, предварительно, занимает второе место. Представители этой партии могут получить 266 мандатов. Шотландская национальная партия может получить 34 места. Согласно предварительному опросу, консерваторы опережают лейбористов на 10 процентов.

Досрочные выборы в парламент страны начались в четверг, 8 июня. Партия, которая наберет больше половины депутатских мандатов, будет иметь право сформировать правительство.

Интрига выборов заключается в том, что Лейбористы и Шотландская национальная партия могут создать коалицию. В этом случае, по мнению экспертов, судьба brexit останется в "подвешенном состоянии".