04 мая 2017, 06:57

Политика

Досрочное голосование на президентских выборах проходит в Южной Корее

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Граждане Южной Кореи принимают в четверг, 4 мая, участие в выборах нового президента страны, сообщает ТАСС.

Как сообщила национальная избирательная комиссия (НИК), в 9 часов утра по местному времени (03:00 московского времени) проголосовало уже более 590 тысяч человек.

Досрочные выборы продлятся до 5 мая. Планируется, что в них примет участие все взрослое население страны.

В бюллетенях 13 имен кандидатов, самым популярным среди корейцев считается экс-глава либеральной демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин – его рейтинг в предвыборной гонке составил 42,2 процента голосов.

Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе была снята с должности в связи с утратой доверия. Импичмент бывшего президента страны парламент анонсировал в декабре 2016 года.

