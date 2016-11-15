Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 13:34

Город

Завершено строительство административно-торгового комплекса в Оружейном переулке

Фото: Агентство "Москва"

Строительство административно-торгового комплекса в Оружейном переулке завершено, сообщает пресс-служба Мосгорстройнадзора. Здание расположено по адресу: Оружейный переулок, владение 41.

По словам председателя ведомства Олега Антосенко, застройщику осталось установить 35-метровый декоративный шпиль и получить разрешение на ввод в эксплуатацию, в остальном – здание полностью готово.

Комплекс является самым большим объектом строительства в центре города. По своему облику он напоминает сталинские высотки.

Строительство началось еще в июне 2006 года, но в октябре 2009 его строительство заморозили из-за отсутствия финансирования. Работы возобновили в 2012 году, а в 2015 ввели в эксплуатацию само здание комплекса площадью 183,3 тысячи квадратных метров. В здании также присутствует 6-этажная подземная парковка на 1233 машино-места.

ввод в эксплуатацию строительство и реконструкция Оружейный переулок

