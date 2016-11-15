Завершено строительство административно-торгового комплекса в Оружейном переулке

Фото: Агентство "Москва"
Строительство административно-торгового комплекса в Оружейном переулке завершено, сообщает пресс-служба Мосгорстройнадзора. Здание расположено по адресу: Оружейный переулок, владение 41.
По словам председателя ведомства Олега Антосенко, застройщику осталось установить 35-метровый декоративный шпиль и получить разрешение на ввод в эксплуатацию, в остальном – здание полностью готово.
Комплекс является самым большим объектом строительства в центре города. По своему облику он напоминает сталинские высотки.
